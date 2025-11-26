Calcio, Prima Categoria A. L'Andora in campo dopo il rinvio, la gara col Camporosso può avvicinare i playoff

Mister Ghigliazza nelle scorse settimane era stato chiaro: l'Andora, partita dopo partita, avrebbe dovuto riallineare la propria graduatoria alle ambizioni biancoblu.
Entrare nel lotto delle squadre pronte a competere per la zona playoff è il desiderio all'interno dello spogliatoio del "Marco Polo" e il recupero contro il Camporosso potrà regalare questa opportunità.
Battere i rossoblu proietterebbe l'Andora a pari merito con l'Albingaunia, in attesa ovviamente che il quadro dei recuperi si completi nel prossimo fine settimana. Un segnale di continuità anche in prospettiva dopo i dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate.
La gara scatterà alle 20:30 e sarà diretta da Fousfos di Albenga.