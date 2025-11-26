 / Calcio

Calcio, Serie D. E' il giorno dei recuperi: il Vado può allungare, sfida da non sbagliare per Celle Varazze e Cairese

Ovviamente non può essere un match point quello che il Vado si appresta ad affrontare, ma il recupero delle 14:30 con il Gozzano può imprimere ulteriormente il marchio rossoblu sul girone A.

Battere la squadra di Lunardon permetterebbe infatti a Bondioli e compagni di allungare a +6 sul Ligorna, imbastendo il primo vero tentativo di fuga da inizio stagione. A livello di formazione out Pisanu per squalifica, mentre Barwuah si dovrebbe rivedere a inizio 2026.

Novanta minuti importanti attendono anche Celle Varazze e Cairese. Il team di Pisano e Floris avranno infatti l'opportunità di riscattare immediatamente una domenica amara. Le civette riceveranno l'Asti (14:30) a poche ore dal brutto passo falso interno contro il Derthona, mentre i valbormidesi saranno di scena a Imperia (15:00), contro la squadra che ha superato proprio i galletti piemontesi nell'ultimo week end di campionato.

Sul fronte designazioni, al Chittolina dirigerà l'incontro Passarotti di Mantova, Pasquetto di Crema sarà il fischietto all'Olmo - Ferro, Dumitrascu  di Finale Emilia al "Ciccione".

Livescore e webcronaca su Svsport.it.

Redazione

