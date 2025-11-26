Calciomercato. La volata per Battaglia è dell'Arenzano, ufficiale l'arrivo al Gambino

Il nome di Matteo Battaglia è stato al centro delle trattative di mercato in questi giorni, dopo la risoluzione dalla Genova Calcio.

Tante squadre si sono infatti avvicinate all'attaccante classe 1992, ma a spuntarla è stato l'Arenzano del ds Matteo Marenco. Battaglia rientra quindi al Gambino dopo l'esordio in maglia crociata a inizio carriera.

L'ottimismo in casa crociata si percepiva limpido nelle ultime ore, in attesa dell'annuncio ufficiale arrivato pochi istanti fa

In provincia di Savona il nome di Battaglia era stato accostato a Savona e San Francesco Loano, oltre a Vallescrivia, Ovadese e Voltrese.