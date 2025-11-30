Calcio. Ad Alassio vince il Millesimo, l'ex Totaro affonda la San Francesco Loano. Polemiche rossoblu per la direzione di gara

SAN FRANCESCO LOANO - MILLESIMO 0-1 (39' Totaro)
50' FINISCE QUA! IL MILLESIMO BATTE 1-0 LA SAN FRANCESCO LOANO
45' saranno quattro i minuti di recupero
41' i rossoblu provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, nel frattempo il Millesimo richiama Totaro per Nacci
36' Oxhallari per Lingua, Brignoli chiama il 4-3-2
35' Bonifazio ferma da terra la ripartenza del Millesimo. Carida estrae il rosso, provvedimento severo per il centrocampista rossoblu
30' cambio Millesimo, Cappellari per Bovio, 5-3-2 per i giallorossi
29' Gualtieri fa tutto bene fino alla conclusione, Scalvini si ritrova la palla tra le mani
27' palo per Piccardo! L'attaccante parte dalla propria metà campo, superando d'esterno Scalvini, la palla sfiora il palo prima di uscire, ma la panchina ospite reclama una spinta sulla propria punta
25' due tentativi per Rimondo, il primo si ferma sulla barriera, il secondo è impreciso
24' replica Lazzaretti, destro di un paio di metri oltre alla trasversale di Scalvini
23' Carastro converge e tira, blocca Conde
20' risponde Brignoli: De Matteis per Hovsepian
19' ammonito Basso
18' cambio Millesimo, Piccardo in campo per Vittori
17' Rimondo si prende tutto il campo possibile prima di trovare la conclusione, ok la potenza, meno la mira
12' cambio per Brignoli, entra Auteri per Valentino, Cauteruccio scala sulla fascia, Rimondo va in regia mentre il capitano affianca Carastro davanti. Confermato al momento il 3-5-2 di partenza
10' fasciatura al quadricipite per Vittori, qualche problema anche per Oxhallari, riprende la partita dopo un breve pit stop
7' azione caotica della San Francesco, chiusa dal piattone mancino di Bonifazio, Conde controlla la sfera terminare sul fondo
5' Millesimo alla ricerca del raddoppio in questo avvio di seconda frazione, diversi corner conquistati dai valbormidesi
1' ripresa al via
SECONDO TEMPO
47' squadre negli spogliatoi, decide al momento la rete di Totaro
45' saranno due i minuti di recupero
41' Vittori tenta il bis, Scalvini questa volta blocca
39' MILLESIMO IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DI VILLAR NON TRATTENUTA DA SCALVINI, TOTARO NON SI LASCIA PREGARE E INFILA LA PORTA. L'ATTACCANTE NON ESULTA NEL RISPETTO DELLA PROPRIA EX SOCIETA'.
38' Balla ferma la ripartenza di Totaro, cartellino anche per lui
31' Gadau su Cauteruccio, giallo, il giocatore sardo aiuta l'avversario a rialzarsi
30' trattenuta di Valentino, Carida lo ammonisce
28' tiro cross di Basso, la palla "muore" sulla parte alta della rete di Conde
21' scambio Gadau, Villar, Lazzaretti, la mezz'ala giallorossa tenta la battuta arquata, Scalvini c'è
17' punizione per Vilalr, smanaccia in angolo Scalvini
14' grande avvio dei rossoblu, Hovsepian sulla verticale per Carastro, sul destro si oppone Conde. La punta poteva concludere meglio
11' destro incrociato di Carastro da posizione defilata, Conde si allunga ma non deve intervenire
6' panchina della San Francesco Loano furiosa. Prima è stato annullato un gol ai rossoblu per una carica su Conde (Brignoli reclamava una spinta da parte di un compagno del portiere valbormidese). Pochi istanti dopo Carida lascia correre su un contatto in area. Proteste generali, ammonito il mister rossoblu, ed espulso il ds Lamonica
3' primi minuti a buoni ritmi, a verbale un'occasione potenziale per i rossoblu e un tiro da fuori con poca misura di Villar
1' si parte!
PRIMO TEMPO
SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini, Basso, Rimondo, Oxhallari, Lufi, Balla, Hovsepian, Valentino, Carastro, Bonifazio, Cauteruccio.
A disposizione: Campana, Lingua, Youssoufa, De Matteis, Rizzonato, Di Bella, Auteri, Mercurio, Alberto.
Allenatore: Brignoli
MILLESIMO: Conde, Gualtieri, Cigliutti, Siri, Facello, Gadau, Totaro, Lazzaretti, Y, Vittori, Villar, Bovio.
A disposizione: Canevari, Cappellari, Delfino, Bove, Rolandi, Sicca, Piccardo, Nacci, Camara.
Allenatore: Macchia
Arbitro: Carida di Genova
Assistenti: Dellerba di Imperia e Arado di Genova