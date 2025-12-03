Calcio, Eccellenza. Pietra - Arenzano vale il salto di qualità, punti d'oro in palio tra San Francesco e Taggia

E' in arrivo una serata di quelle che possono davvero contare per le due squadre savonesi impegnate nei recuperi della decima giornata del campionato di Eccellenza.

Il Pietra Ligure avrà infatti l'opportunità, battendo l'Arenzano, di installarsi al secondo posto in classifica insieme a Campomorone e Fezzanese, a un solo punto dalla capolista Millesimo. Un risultato che certificherebbe il rientro dei bianocelesti nella lotta per il primato, grazie al recente filotto di prestazioni e risultati conquistato dal gruppo di mister Moraglia.

Attenzione però all'Arenzano dell'ex Cocco, rinforzato sul mercato e alla ricerca dei punti utili per riemergere dalla zona playout. Possibile invece l'esordio tra le fila pietresi di Omar Leo, tesserato (insieme a Gianmario Delicato) nelle scorse ore.

Gara da non sbagliare anche per la San Francesco Loano, in un vero e proprio incrocio salvezza contro il Taggia: i rossoblu hanno raccolto applausi e recriminazioni domenica scorsa contro il Millesimo, ma è arrivato il momento di iniziare a muovere la graduatoria in maniera radicale.

Entrambe alle gare inizieranno alle 20:00 insieme a Golfo Pro Recco - Voltrese, terza e ultima sfida nel tabellone serale.

