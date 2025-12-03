Calcio, Promozione. Con le unghie e con i denti il Finale batte il Bragno e torna a sorridere

FINALE - NEW BRAGNO 1-0 (Tancredi 10' rig.)

52' FINISCE QUA!

51' ultima chance da piazzato per il Bragno. Di Martino in mezzo, ma respinge il Finale. In ripartenza campo aperto per Dagnino che viene steso da Sylla: rosso diretto da ultimo uomo

49' sfiora il pari da corner il Bragno, deviazione di Gomes ma Mondino ci arriva e alza sopra la traversa!

46' rischia in area il Finale, un paio di interventi ma regolari: si riparte con una rimessa dal fondo

45' cinque di recupero

44' non ce la fa piu Palumbo, dentro Minetti per i minuti finali

40' Mondino in uscita sul corner fa sua la sfera, rimane poi giu il portiere di casa, necessario l'intervento del massaggiatore

38' ci prova ancora Risso da fuori, in due tempi Canonica

37' fallisce il raddoppio a tu per tu Risso, occasione clamorosa sciupata dal Finale. Lancio lungo per il subentrato, Bragno sbilanciato dopo il piazzato, ma l'attaccante non trova la porta

37' fallo su Monni poco prima dell'area: punizione Bragno

35' palla forte e tesa di Mallarino, uscita maldestra di Canonica che la lascia in area, spazza poi il Bragno

33' ci prova Di Martino da fuori, tiro insidioso anche se centrale, blocca Mondino

30' concede una punizione dal limite Puddu, in ritardo su Sylla. Va Gomes ma sbatte sulla barriera, raccoglie poi Mondino

28' cambia il Finale: Mallarino e Risso per Polito e Vuillermoz

26' ancora in velocità il Finale, Palumbo non ha la forza necessaria per impensierire Canonica che blocca, tanti errori da parte del Bragno e i giallorossoblu non riescono ad approfittarne

24' ammonito Arzarello

22' esce Stafa nel Bragno, dentro Longagna

21' manda alto Puddu su un corner, da segnalare anche il tiro di Vuillermoz poco dopo, tiro fuori misura

20' sta creando il Finale, ma stanno iniziando ad essere tante le occasioni per il raddoppio, ora un tiro alto dalla destra di Dagnino che non trova lo specchio dopo il cross basso

19' Gomes per Panelli nel Bragno, cambia qualcosa Ferraro là davanti

16' un'altra ripartenza per il Finale e nuovamente sprecata da Polito, disturbo decisivo del difensore ma l'attaccante incerto sul da farsi una volta in area

15' occasionissima Bragno dopo l'imbucata di Perovic, palla che filtra e giocatore ospite che viene murato da Mondino in uscita

12' spreca anche Polito, l'attaccante non riesce ad andare al tiro e ne sfruttare il 2vs2, intervento del difensore ospite a rubar palla

8' occasione Bragno con Gamba, diagonale dalla sinistra, si distende Mondino, era riuscito a trovare i varchi giusti. Dopo sul corner Esposito sul secondo palo non inquadra lo specchio. Spreca invece il Finale una buona ripartenza nei secondi successivi, Dagnino sbaglia il suggerimento per Bazzano

4' ammonito Tancredi

3' scivola Mondino e concede una punizione. Di Martino batte forte e teso, nessuna deviazione ma occasione Bragno

21:08 ripartiti

Monni per Niba nel Bragno

SECONDO TEMPO

48' termina ora la prima frazione

44' duro ma sul pallone secondo Martino l'intervento di Bausano su Tona

42' un corner anche per il Bragno, conquistato da Gamba dopo il cross di Di Martino. Respinge Mondino e il Finale riparte con Dagnino, lo ferma Perovic: giallo per il centrale ospite

35' Palumbo e poi Polito, l'attaccante entra in area e poi il tiro non dei migliori, deve comunque respingere Canonica

34' rischia l'autogol il Bragno sul cross basso dalla sinistra, era uscito molto bene il Finale. Poco dopo un altro tentativo su una palla messa in area, in acrobazia un giocatore di casa, ma tocco debole

31' ci prova Polito da calcio piazzato, palla fuori

21' costruisce bene il Finale, palla poi a Palumbo che prova una sorta di tiro, sfera che non centra lo specchio. Atteggiamento positivo da parte della squadra di Alessi

20' entra Bausano, due cambi forzati per gli ospiti in nemmeno mezz'ora

19' si fa male anche Rogna nel Bragno, contrasto e il n.2 finisce sulla pista d'atletica, non ce la fa a rientrare

17' punizione Bragno, batte Di Martino, sfera deviata da un giocatore ospite e poi sfera sul palo esterno: occasione Bragno

15' concede un corner Arzarello, scivolata su Niba. Poco prima un tiro smorzato per il Finale, para a terra Canonica. Batte corto dalla bandierina il Bragno, Di Martino prova sul primo palo ma non trova la porta

15' serata piovosa ma non freddissima al Borel, difficile leggere i numeri maglia del Bragno scritti in bianco sulla casacca neroverde

12' esordio sfortunato per La Rosa, il neoarrivato ha accusato un problema che lo costringe ad uscire, al suo posto Palumbo

10' REALIZZA TANCREDI, FINALE AVANTI

9' RIGORE FINALE! Sulla punizione di Moretti tocco di mano in area da parte di un giocatore ospite

6' qualche problema per Gallo nel Bragno, si è accasciato il n.5 un paio di minuti di prima. Arriva il cambio, non ce la fa, dentro Panelli. Occasione Finale invece con Polito, stacco alto da buona posizione

3' subito titolare La Rosa nel Finale, novità Stafa nel Bragno, l'ex Millesimo è un nuovo acquisto dei biancoverdi

20:05 partiti

PRIMO TEMPO

Domenica è stata una giornata amara sia per Finale che Bragno, le formazioni di Alessi e Ferraro hanno subito un brutto ko che ha certificato ulteriormente le difficoltà dell'ultimo periodo da entrambe le parti. Si ricerca compattezza nei ranghi giallorossoblu e biancoverdi, ma stasera si può tornare a muovere la classifica e ottenere un risultato positivo che darebbe morale.

Formazioni

FINALE: Mondino, La Rosa, Puddu, Arzarello, Tancredi. Tona, Dagnino, Moretti, Polito, Bazzano, Vuillermoz

A disposizione: Grenna, Medas, Belvedere, Mallarino, Amatruda, Minetti, Nazarenko, Palumbo, Risso

Allenatore: Alessi

NEW BRAGNO: Canonica, Rogna, Esposito, Stafa, Gallo, Perovic, Vasiunin, Sylla, Gamba, Di Martino, Niba

A disposizione: Fois, Bausano, Rebagliati, Bovio, Longagna, Pregliasco, Panelli, Monni, Gomes

Allenatore: Ferraro

Arbitro: Andrea Martino (Savona)

Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia) - Nicolò Filippi (Savona)