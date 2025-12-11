Calcio, Nolese. I biancorossi sono in semifinale di Coppa Liguria: Bertozzi e Tripodi fermano la corsa dell'Argentina

La Nolese è in semifinale di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Al termine di una partita tiratissima la squadra di mister Saccone è riuscita ad avere la meglio 2-0 sull'Argentina, grazie alle reti nel finale di gara di Bertozzi e Tripodi.

Una bella impresa quella dei biancorossi, soprattutto perchè i ponentini arrivavano da una serie di dodici vittorie consecutive.

Insieme alla Nolese, in semifinale, ci sarà anche l'Alta Val d'Orba (che ieri sera ha superato 4-2 il Bardineto), il Recreativo e la Casellese.