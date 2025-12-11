Giudice Sportivo, Promozione. Le sanzioni nei due gironi, Barone e Costamagna fermati fino al 22 gennaio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 3/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 SAVONA F.B.C. 1907
Per la condotta dei propri sostenitori i quali sin dall'inizio della gara e nonostante il risultato acquisito rivolgevano al ddg e al AA1 espressioni gravemente ingiuriose
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/1/2026
BARONE ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)
Inibizione pari a giorni 20 da scontarsi al termine della squalifica relativa alla gara PRAESE 1945 - SAVONA F.B.C.
COSTAMAGNA DAVIDE (SAVONA F.B.C. 1907)
Inibizione pari a giorni 20 da scontarsi al termine della squalifica relativa alla gara PRAESE 1945 - SAVONA F.B.C.
SQUALIFICA PER DUE GARE
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
Da scontarsi al termine della precedente squalifica perché dagli spalti rivolgeva minacce e insulti alla terna per tutta la gara.
AMMONIZIONE (VI INFR)
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (III INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BASSI SAMUELE (MASONE)
SYLLA ABDULAYE (NEW BRAGNO CALCIO)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALVI SAMUELE (MASONE)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PUDDU DANIELE (FINALE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
MACAGNO MANUELE (ALBISSOLE 1909)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
PRAGLIA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARISONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
CHIARLONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
SMECCA EMANUELE (CANALETTO SEPOR)
ARZARELLO DARIO (FINALE)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
LORIERI SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
LEPRI GIANLUCA (MASONE)
PEROVIC STEFAN (NEW BRAGNO CALCIO)
LORENZINI MARTINS KAUA (PONTELUNGO 1949)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
TURONE NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (I INFR)
APICELLA NICOLO (ALBISSOLE 1909)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DAGNINO DIEGO (FINALE)
MINETTI MATTIA (FINALE)
GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)
PAITA ELIA (MAGRA AZZURRI)
PIRLO EMANUELE (MASONE)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
PUDDU GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
MANZI LORENZO (SAMPIERDARENESE)
BAUDI ANDREA (SANTERENZINA)
GARE DEL 7/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2025
TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (II INFR)
DONDERO FABRIZIO (CALVARESE 1923)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 24/12/2025
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (II INFR)
SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
AMMONIZIONE (I INFR)
FAZIO FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
OTTONELLO MATTEO (MASONE)
POLIDORI ANDREA (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
PUDDU DANIELE (FINALE)
REBAGLIATI FRANCESCO (NEW BRAGNO CALCIO)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)
Al 19' st, mentre si trovava a bordo campo per effettuare il riscaldamento urinava in campo e alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al ddg e al AA1 un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
LUPI JACOPO (MASONE)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
CARLI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
PANELLI MASSIMILIANO (NEW BRAGNO CALCIO)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
ZUNINO ELIA (SAVONA F.B.C. 1907)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CALVI SAMUELE (MASONE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BARISONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
DAMONTE LORIS (LEGINO 1910)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)
GARIBBO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BELUFFI LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DESTITO LORENZO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
INCORVAIA GABRIELE (LEGINO 1910)
TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)
VOLPE MICHAEL (MASONE)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)
SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)
ACQUANITA LUCA (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
APRILE MATTEO (ANGELO BAIARDO)
ESPOSITO FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MARTINI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PEIROTTI MICHELE (CA DE RISSI SG)
CINEFRA LORIS (CAPERANESE 2015)
DESTITO SAMUEL (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MIRANDA SORVILLO RAFFAELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (FINALE)
NERI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
VASIUNIN IVAN (NEW BRAGNO CALCIO)
BARBERO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
D AMOIA DIEGO (SAMPIERDARENESE)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
SCALZI FRANCESCO (SESTRESE BOR. 1919)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)