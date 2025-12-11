Calcio. Il Bragno è appeso a un filo, a forte rischio la partita di domenica con il Savona

E' un momento sportivamente drammatico quello che sta vivendo in queste ore il Bragno.

La partenza di Mirko Di Martino ha aperto il "vaso di Pandora" biancoverde, certificando le difficoltà sul piano economico della società valbormidese.

Ieri sera si è svolto un summit tra società, staff tecnico e giocatori, al termine del quale non sarebbero emerse le garanzie sufficienti per il proseguimento dell'attività sportiva insieme all'attuale organico.

A scendere in campo contro il Savona, domenica prossima, avrebbe dato l'ok una dozzina di giocatori, compresi i due portieri. Un numero che, però, si sarebbe più che dimezzato a partire da lunedì prossimo.

In caso di forfait, il Bragno potrebbe "giocarsi" due rinunce da qui a Natale, avendo il tempo utile, durante la sosta, di cercare una soluzione tampone, grazie a un organico formato per la quasi totalità da giovani e a un rinnovato staff tecnico. E' difficile infatti che mister Ferraro possa rimanere in determinate condizioni.

Questo, ad oggi, potrebbe configurarsi come lo scenario meno critico. In caso contrario non è escluso che l'attività sportiva possa essere fermata immediatamente.