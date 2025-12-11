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Calcio | 11 dicembre 2025, 18:20

Calciomercato. L'Albingaunia alza il tiro, al centro dell'attacco arriva Lorenzo Cassata

Calciomercato. L'Albingaunia alza il tiro, al centro dell'attacco arriva Lorenzo Cassata

Si diceva che per l'attacco dell'Albingaunia mancasse un riferimento centrale, nonostante il lavoro di mister Poggi garantisse comunque delle buone trame offensive per il tridente bianconero.

Da oggi però il mister avrà a disposizione un nuovo centravanti di ruolo.

Stiamo parlando di Lorenzo Cassata, ultimo colpo del direttore sportivo Filippo Licata.

Cassata non ha bisogno di presentazioni, avendo militato in categoria come la Serie D e l'Eccellenza, vestendo le maglie di Vado, Imperia, Chieri e, nella prima parte di stagione, della San Francesco Loano.

Redazione

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