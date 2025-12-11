Calciomercato. Il Ligorna chiude per l'arrivo di Vuthaj, il centravanti è pronto per il primo allenamento

E' arrivata anche l'ufficialità. Dardan Vuthaj è un nuovo giocatore del Ligorna.

Come anticipato ieri sera, il club del presidente Saracco era passato in pole position per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex attaccante del Savona, nonostante la concorrenza di club di grande prestigio come Taranto e Reggina.

Un colpo d'alta caratura per il campionato di Serie D, a conferma delle volontà d'alta classifica da parte dei genovesi, arrivati a un solo punto di distanza dal Vado.

Il giocatore è pronto per il primo allenamento insieme a mister Pastorino in programma nel primo pomeriggio.

«L'ambiente Ligorna - ha dichiarato la punta - è stato un fattore determinante nella scelta di tornare a Genova. Ho parlato con Presidente e Direttore, mi hanno convinto la serietà e l'impegno quotidiano che ci mettono, che rendono l'ambiente familiare e infatti si vedono i risultati. So che qua c'è un bellissimo gruppo di persone ancor prima che giocatori. Chiaramente ho avuto modo di parlare anche con il mister, che si è dimostrato molto disponibile . L'obiettivo ora è quello di dare il massimo per il Ligorna»

Queste le parole di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: «Dardan è un giocatore che seguiamo da tempo e il suo arrivo rappresenta motivo di grande soddisfazione per noi. Abbiamo individuato in lui un profilo adatto al progetto tecnico che stiamo portando avanti e la sua decisione di scegliere il Ligorna conferma la solidità del lavoro svolto dalla Società. Siamo convinti che il suo percorso, unito all’esperienza maturata in piazze importanti, possa integrarsi con il gruppo e contribuire al nostro percorso durante la stagione. Ci tengo a ringraziarlo per la sua forte e decisa volontà di venire da noi, cosa che per una società come la nostra non può che essere motivo di orgoglio»





