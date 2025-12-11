Giudice Sportivo, Eccellenza. Stop per Sogno e Nonnis, tra i tecnici squalificati Brignoli e Macchia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 3/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 SAN FRANCESCO LOANO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per tutta la gara rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
MOGLAN ROMUS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PORTACCIO LUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RAGHER MICHELE ALBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
INSOLITO ANTONIO G. (PIETRA LIGURE 1956)
RAVONCOLI MIRKO (PIETRA LIGURE 1956)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
LUFI ERALDO (SAN FRANCESCO LOANO)
CARLETTI LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FAGGIANO STEFANO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
SAKHI AMINE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CELELLA THOMAS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
GARE DEL 7/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2025
FRAZZETTO MAURO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CASSINI ALESSANDRO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRARA ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 24/12/2025
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
TRENTINO FABIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BRIGNOLI DAVIDE (SAN FRANCESCO LOANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
(MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DE LUCIA SILVESTRO
AMMONIZIONE (II INFR)
CARLETTI FABIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MOLINARI FABIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASTIGLIONE TOMMASO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CORENGIA ANDRES ARLEY (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANCELLARA GABRIEL (CARCARESE)
MANTERO DANIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LAZZARETTI JONATHAN (MILLESIMO CALCIO)
MONTEMAGNO PATRICK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
PRISCO RAUL MARIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLI DANIELE (CARCARESE)
ALIBONI LORENZO (FEZZANESE)
CONSOLI MIRKO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MARRALE GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
OXHALLARI ARDIT (SAN FRANCESCO LOANO)
ALASIA GIAN MARCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
SECCO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PANEPINTO FABIO (BUSALLA CALCIO)
CARUSO SIMONE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCARFO TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
FALCONE ALESSANDRO (SPORTING TAGGIA SANREMO)