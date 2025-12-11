Calcio. La Nolese brinda in Coppa, Saccone: "Risultato importante, ora recuperiamo energie per chiudere bene il 2025"

Impresa doveva essere e impresa è stata. La Nolese conquista una storica semifinale di Coppa Liguria di Seconda Categoria battendo per 2-0 l’Argentina al termine di una sfida intensa, equilibrata e risolta solo nel finale grazie alle reti di Bertozzi e Tripodi. Un risultato di grande prestigio, anche perché ottenuto contro una squadra che arrivava da ben dodici vittorie consecutive e che, fino a ieri, sembrava inarrestabile.

Comprensibilmente soddisfatto mister Pietro Saccone: "Abbiamo raggiunto un risultato importante - le sue parole - è la prima volta che la Nolese riesce ad arrivare ad un girone semifinale di Coppa, sono contento per i dirigenti: sono qui da poco ma mi sembra di esserlo da tanto".

Il tecnico biancorosso ha poi sottolineato il valore della prestazione: "Siamo riusciti a raggiungere questo risultato grazie ad una squadra matura: avevamo tanti assenti ma abbiamo disputato la gara giusta, compatti e ordinati contro una squadra forte".

Soddisfazione sì, ma senza perdere di vista gli obiettivi futuri: "Sono contento per i ragazzi - ha concluso l'allenatore classe '84 - ora però dobbiamo subito pensare al campionato quindi serve recuperare energie in vista delle ultime due partite per chiudere bene il 2025. Poi dovremo essere bravi ad allenarci bene anche durante la sosta".