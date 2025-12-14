Calcio. Carletti si dimette dopo il pari con il Taggia, la Genova Calcio avrà presto un nuovo allenatore

La nota biancorossa:
"A margine del pareggio di oggi contro il Taggia, l'ASD Genova Calcio comunica di aver ricevuto - e conseguentemente accettato - le 𝗱𝗶𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮.
A Fabio, UOMO e ALLENATORE, vanno i ringraziamenti per questi nove mesi insieme, a iniziare dalla grande rimonta salvezza della scorsa stagione per proseguire con questi primi mesi della nuova stagione.
"𝐴𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑚𝑖 𝑒' 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑚𝑖 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎' - 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 - 𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎' 𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙'𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎' 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜".