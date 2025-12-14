Calcio. Mambrin si tiene stretto il punto con la Baia ma tuona: "Nessuna schifezza sul caso Bragno" (VIDEO)

Sono dichiarazioni divise in due fasi quelle rilasciate da Marco Mambrin dopo lo 0-0 tra il Ceriale e la Baia Alassio.

In un primo momento il tecnico si è concentrato sulla partita, tenendosi stretto il punto ottenuto contro le vespe, dall'altra il tecnico ha sottolineato la propria posizione sul caso Bragno.

Mambrin ha testualmente detto di non volere schifezze e la rimozione dei punti ottenuti dalle squadre che hanno incontrato i valbormidesi. Tra di esse c'è proprio il Ceriale, pronto a battere i biancoverdi in maniera larga poche settimane fa.