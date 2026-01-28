Vela. Al via a Genova il corso SRC, indispensabile per le acque internazionali e la carriera da Skipper

Il Comitato I° Zona FIV annuncia un appuntamento formativo cruciale per il mondo della nautica, fissato per il 14 marzo 2026. A Genova, si terrà l'atteso corso per il conseguimento dello Short Range Certificate (SRC), una certificazione ormai imprescindibile per chiunque intenda navigare oltre i confini nazionali o intraprendere una carriera professionale nel settore. Coordinato dall'esperto Paolo Vianson e tenuto da docenti altamente qualificati, l'evento si preannuncia come un'opportunità strategica a posti limitati per mettersi in regola con le normative globali.



L'iniziativa nasce per colmare una lacuna informativa diffusa tra i diportisti italiani. Molti navigatori ignorano che il classico Certificato di Radiotelefonista per Navi, comunemente utilizzato per l'uso

del VHF, ha validità esclusivamente nelle acque territoriali italiane. Per navigare legalmente nel resto del mondo, dalla vicina Costa Azzurra alle isole della Croazia, è obbligatorio possedere lo Short Range Certificate. Il corso, dunque, non mira soltanto a insegnare le procedure di soccorso e l'uso del tasto Distress, ma rappresenta anche un adeguamento normativo necessario per evitare sanzioni e garantire la sicurezza in acque internazionali ed estere.





Paolo Vianson, coordinatore del corso, ha sottolineato l'urgenza di questa certificazione per i navigatori moderni. "Ottenere l'SRC non è solo una questione di burocrazia, ma di consapevolezza e libertà - ha dichiarato Vianson. - Troppo spesso si crede che l'abilitazione nazionale siasufficiente, scoprendo poi di essere in difetto appena si superano le acque territoriali. Questo certificato è il vero passaporto per navigare ovunque nel mondo, garantendo che ogni uscita in mare avvenga nel pieno rispetto delle regole internazionali di sicurezza e comunicazione".





Oltre all'aspetto turistico e diportistico, il corso riveste un'importanza fondamentale per chi ambisce a lavorare nel settore. L'SRC è infatti uno dei quattro corsi obbligatori per conseguire il nuovo titolo ministeriale di Ufficiale di II Classe, qualifica essenziale per diventare Skipper professionista. La giornata formativa offre quindi un doppio vantaggio: regolarizzare la propria posizione per le crociere estere e porre un tassello fondamentale per la propria carriera marittima.





Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato Iª Zona FIV, ha ribadito l'impegno dell'ente nella crescita tecnica dei tesserati. "La vela è uno sport che vive di passione, ma si fonda sulla competenza - ha affermato Pezzoli - La nostra missione è promuovere una formazione continua che non si fermi alla pratica in acqua, ma che costruisca solide basi teoriche. Crediamo fermamente che la sicurezza e la professionalità nascano dalla conoscenza, ed è per questo che investiamo in percorsi didattici di alto profilo come questo".





Il Comitato Iª Zona della Federazione Italiana Vela rappresenta il punto di riferimento per circoli, atleti e istruttori del territorio ligure. L'ente si dedica alla promozione dello sport velico attraverso un supporto costante e un programma di formazione continua, che per l'anno 2026 si presenta particolarmente intenso e ricco di offerte diversificate, mirate a elevare gli standard di competenza e di sicurezza in mare.



