Vento forte e grande vela: spettacolo a Varazze e Celle per l’Invernale del Ponente

La quarta giornata del 35° Campionato Invernale del Ponente, disputata nelle acque tra Varazze e Celle Ligure sotto l’organizzazione del Comitato dei Circoli del Ponente (Varazze CN, CN Celle e LNI Savona), si è svolta in un contesto meteorologico tanto suggestivo quanto impegnativo.

Il campo di regata ha accolto equipaggi e imbarcazioni con un cielo leggermente velato e temperature gradevoli, mentre la protagonista assoluta è stata una tramontana sostenuta, attestata tra i 18 e i 22 nodi in fase di partenza e caratterizzata da raffiche che hanno superato i 26 nodi. Condizioni che hanno garantito spettacolo in mare, mettendo alla prova tecnica e affiatamento degli equipaggi.

Tuttavia, il progressivo rinforzo del vento, con previsioni di punte prossime ai 30 nodi, ha portato il Comitato di Regata– composto da Stefano Carattino, Salvatore De Caro, Marcella Ercoli, Roberto Goinavi e Andrea Olivi – a optare per l’annullamento della seconda prova in programma. Una decisione prudenziale, in linea con quanto già avvenuto nella giornata di sabato, quando l’intensità eccessiva del vento, oltre i limiti di sicurezza fissati dalla Capitaneria di Porto, aveva costretto la flotta a rimanere in banchina.

Dal punto di vista sportivo, la giornata ha segnato un passaggio significativo per l’Invernale del Ponente, che ha aperto ufficialmente anche alla Classe J24, affiancando così le flotte ORC, Gran Crociera e Libera. L’esordio della classe è stato dominato da Be Beef, armata da Francesco Nucara (Circolo Vela Mare Viareggio), con Fabio Mazzoni al timone e un equipaggio composto da Paolo Boero, Luca Avitabile e Simone Fojanini, capace di imporsi con autorevolezza.

Alle sue spalle si è classificata Bellastoria di Mauro Benfatto (LNI Mandello Lario), con Gian Bartolo Barnao, Rino Maisto, Pietro Andrea Maranzano e Luca Giallanza in equipaggio, mentre il terzo gradino del podio è andato a Birba, armata dall’istruttore del Varazze CN Enrico Fusi, affiancato dal figlio Edoardo a prua, Ruggero Spreafico al timone, Stefano Mazzoleni alle scotte e Cristina Scurati in pozzetto.

Una giornata intensa, dunque, che ha confermato il carattere tecnico e selettivo di questa edizione del Campionato Invernale del Ponente, capace di unire agonismo, sicurezza e grande vela.