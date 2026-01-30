Vela | Pronti gli stati generali della I Zona, appuntamento con i Circoli affiliati il 25 febbraio

Il Comitato della Iª Zona della Federazione Italiana Vela ha comunicato la convocazione dell’Assemblea dei Circoli Affiliati, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20.30.

L’incontro rappresenterà un momento essenziale di verifica e programmazione: saranno analizzate le attività svolte nel 2025 e definite le linee operative per la stagione sportiva e formativa del 2026. Accanto agli adempimenti istituzionali, l’Assemblea offrirà uno spazio di confronto diretto tra i Presidenti dei circoli e i vertici zonali, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e condividere strategie comuni.

Il Presidente del Comitato Iª Zona FIV, Alessandro Pezzoli, ha evidenziato il valore dell’Assemblea come momento centrale di partecipazione e democrazia sportiva, sottolineando l’importanza del contributo di ogni circolo nel definire le scelte future della Zona.

Saranno presenti il Comitato e lo staff tecnico zonale al completo, includendo le figure responsabili dei settori tecnici, formativi e organizzativi.