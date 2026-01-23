Vela. Ad Andora un corso di sicurezza in mare, ospite d'eccezione Paolo Vianson

La sicurezza in mare diventa protagonista ad Andora grazie a una nuova sinergia tra il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela e la Lega Navale Italiana – Sezione di Andora. Dalla collaborazione nasce un’iniziativa formativa di assoluto rilievo, pensata per elevare il livello di preparazione dei velisti impegnati nella navigazione d’altura.

Il 21 e 22 febbraio 2026 la sede andorese della LNI sarà il centro di un corso OSR – Offshore Personal Survival Training Course – riconosciuto e certificato da World Sailing. Si tratta di un percorso fondamentale per chi desidera affrontare il mare aperto con competenze aggiornate, consapevolezza dei rischi e una solida preparazione tecnica.

A rendere l’appuntamento particolarmente qualificante sarà la presenza di Paolo Vianson, figura di riferimento nel panorama nazionale e internazionale della sicurezza in navigazione. La sua esperienza garantirà un’impostazione didattica di altissimo livello, capace di coniugare rigore teorico e applicazione pratica. Il corso non sarà infatti una semplice lezione frontale, ma un vero e proprio percorso immersivo nella gestione delle situazioni critiche che possono verificarsi offshore.

Il programma, articolato su due giornate di lavoro intenso, affronterà temi centrali come il quadro normativo di riferimento, i compiti e le responsabilità del Comandante, nonché la gestione delle emergenze sanitarie e tecniche. Ampio spazio sarà dedicato anche agli strumenti di sicurezza, con approfondimenti sull’impiego delle vele di cappa e delle ancore galleggianti.

Elemento cardine dell’iniziativa saranno le esercitazioni pratiche, previste sia a terra sia in acqua. I partecipanti, seguiti passo dopo passo dai docenti, saranno coinvolti in simulazioni realistiche di abbandono dell’imbarcazione, nell’attivazione e nell’utilizzo della zattera di salvataggio autogonfiabile e nelle manovre di recupero dell’uomo a mare.



Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sugli aspetti organizzativi è possibile contattare direttamente la Lega Navale Italiana – Sezione di Andora.