Vela. Il campionato Intercircoli arriva alla XXXV edizione, le iscrizioni sono aperte



Giunto alla XXXV edizione, il Campionato Intercircoli genovesi si ripropone con tante novità.



La manifestazione si svolgerà nell'ambito di tre fine settimana: 28 febbraio–1 marzo, 7-8 marzo e 21-22 marzo. Quest’anno, oltre alle classi ORC, Gran Crociera e Metrica, sarà introdotto il nuovo “Rating FIV”, che permetterà agli armatori che si avvicinano al mondo delle regate di partecipare con un sistema a compenso. Altra novità è rappresentata dai percorsi: in aggiunta alla tradizionale costiera di Levante ci sarà una costiera a Ponente, articolata su 2 giorni, con sosta nel porto di Varazze (grazie anche al contributo dello sponsor tecnico D-Marin – Marina di Varazze).



Quest’anno il Campionato godrà del Patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, nonché dello Charity Sponsor AIL – Associazione Italiana contro la Leucemia Genova-Savona-Imperia. Le iscrizioni apriranno lunedì 2 febbraio. Si prevede una partecipazione superiore alle 62 imbarcazioni dello scorso anno. Tutte le novita introdotte per questa edizione saranno possibili grazie al supporto dei Main Sponsors che tradizionalmente supportano il campionato: Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE concessionaria KIA e Sestricar ai quali quest’anno si affiancano nuovi e prestigiosi sponsor quali Phase S.p.a. e Grandi Navi Veloci GNV.



E’ confermato, inoltre, l’utilizzo delle boe autoposizionanti in uso nelle maggiori manifestazioni

internazionali, che vengono mantenute in posizione da motori elettrici governati dal segnale GPS. Venendo meno l’ancoraggio al fondale il campo di regata, non più vincolato dalla batimetrica, sarà posato con maggior precisione e le eventuali variazioni, dovute a salti di vento prima della partenza, potranno avvenire con maggior tempestività a tutto vantaggio della qualità del percorso. Durante il campionato verranno effettate riprese foto e video grazie a due sponsor tecnici : Eros Zanini Foto e Focus Vision Team e diffuse sui canali social del Comitato Intercircoli.



Il Comitato organizzatore è composto da 13 Circoli: Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica,

Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca e Vela il Pontile, Associazione Sportiva Diletttantistica

Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, L.N.I. Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità

Portuale e Soc. Ass., ASPER – Associazione Sportiva Pesca e Ricerca, Circolo Nautico Marina

Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM”, A.S.D. LNI Genova

Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D., A.S.D. Club Vela Pegli, con, rispetto al 2025, l'aggiunta dell'A.S.D.P.S. Prà Sapello 1952.