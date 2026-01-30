Nuoto Artistico | Rari Nantes Savona, parte bene il percorso di Gabriele Minak e Ginevra Marchetti agli Assoluti di Riccione

Avvio incoraggiante per la Rari ai Campionati Italiani Assoluti Invernali in corso a Riccione. La squadra guidata da Federica Sala e Marina Krikunova si è messa subito in evidenza nelle eliminatorie del duo misto, dove Gabriele Minak e Ginevra Marchetti hanno conquistato uno splendido secondo posto con il punteggio di 217,1958, cedendo soltanto alla coppia delle Fiamme Orocomposta da Filippo Pelati (Uisp Bologna) e Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto), prima con 270,1634 punti. Positivo anche il risultato di Alessandro e Sofia Lucci, quinti al termine della prova con 190,8275 punti.

Sono arrivate anche dalle eliminatorie del duo femminile. Le coppie Giulia Vernice - Valentina Bisi e Sarah Maria Rizea - Flaminia Vernice hanno confermato la competitività del gruppo savonese, così come Sophie Tabbiani- Giorgia Macino della Marina Militare, il cui risultato contribuirà comunque al punteggio complessivo della Rari. Le prestazioni hanno collocato le biancorosse tra le realtà di vertice del panorama nazionale.