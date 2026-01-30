 / Sport acquatici

Sport acquatici | 30 gennaio 2026, 13:43

Nuoto Artistico | Rari Nantes Savona, parte bene il percorso di Gabriele Minak e Ginevra Marchetti agli Assoluti di Riccione

Secondo posto nelle eliminatorie per la coppia biancorossa

Foto Pasquale Mesiano / DeepBlueMedia.eu

Foto Pasquale Mesiano / DeepBlueMedia.eu

Avvio incoraggiante per la Rari ai Campionati Italiani Assoluti Invernali in corso a Riccione. La squadra guidata da Federica Sala e Marina Krikunova si è messa subito in evidenza nelle eliminatorie del duo misto, dove Gabriele Minak e Ginevra Marchetti hanno conquistato uno splendido secondo posto con il punteggio di 217,1958, cedendo soltanto alla coppia delle Fiamme Orocomposta da Filippo Pelati (Uisp Bologna) e Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto), prima con 270,1634 punti. Positivo anche il risultato di Alessandro e Sofia Lucci, quinti al termine della prova con 190,8275 punti.

Sono arrivate anche dalle eliminatorie del duo femminile. Le coppie Giulia Vernice - Valentina Bisi e Sarah Maria Rizea - Flaminia Vernice hanno confermato la competitività del gruppo savonese, così come Sophie Tabbiani- Giorgia Macino della Marina Militare, il cui risultato contribuirà comunque al punteggio complessivo della Rari. Le prestazioni hanno collocato le biancorosse tra le realtà di vertice del panorama nazionale.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium