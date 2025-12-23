Calcio, Millesimo. Sica e Villar "blindano" il titolo d'inverno: "Siamo una famiglia, ora piedi per terra" (VIDEO)

Chiude l'anno in bellezza il neopromosso Millesimo che, travolgendo il Rivasamba con un perentorio 4-0, mette in ghiaccio il titolo di campione d'inverno d'Eccellenza ligure.

Riccardo Villar, autore della rete che ha sbloccato il match, ha sottolineato come l'unione del gruppo sia stata la chiave per superare un avversario ostico, trasformando una sfida sulla carta difficile in un trionfo. Nonostante i pronostici della vigilia non fossero tutti a favore, il lavoro settimanale e l'ambizione hanno ripagato la squadra con una prestazione impeccabile.

L'entusiasmo travolgente si è manifestato nelle esultanze, descritte da Alessandro Sica come degne di una finale, segno di un gruppo coeso e affiatato. Il giovane calciatore, perfettamente integratosi in prima squadra, ha rimarcato la forza di una vera e propria famiglia, capace di lottare unita e risolvere ogni problema senza tensioni.

Un'armonia interna sta diventando il vero valore aggiunto per una compagine che non smette di sognare traguardi ambiziosi.