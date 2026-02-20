Giudice Sportivo | Seconda Categoria, tutti i provvedimenti nei gironi A e B

SECONDA CATEGORIA IMPERIA
GARE DEL 14/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IBNAICHE SAID
(SAN BARTOLOMEO CERVO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MBENGUE MATAR
(ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORREGROSSA TOMMASO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
FLORES BARRETO JOHN KEVIN (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GARE DEL 15/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI DONATO CIRO
(CARLINS BOYS A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DITO FEDERICO
(POLISPORTIVA SANREMO 2000)
AMMONIZIONE (VII INFR)
VALENZISE TOMMASO
(CARLINS BOYS A.S.D.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SAJETTO GIAMMARCO
(CARLINS BOYS A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
MAMONE LORIS
(VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
WELEGERIMA MESGNA TACHEW (ONEGLIA CALCIO)
MACRI GABRIELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
PETRACHE CATALIN (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
BALLERINI SIMONE (RIVA LIGURE)
FERRIGNO DARIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
SURACE SALVATORE (RIVA LIGURE)
ZOCCALI MATTIA (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
RICCI SAMUELE (GOLFO DIANESE 1923)
PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)
MIDOUNI BADRE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
SAA ZAMBRANO VICTOR (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
GARE DEL CAMPIONATO
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 15/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GERACE GIANLUCA (GIUSVALLA F.C.)
CALCAGNO STEFANO (SASSELLO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BARBIN JACOPO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
CALLANDRONE MATTIA (GIUSVALLA F.C.)
LIGI MATTIA (GIUSVALLA F.C.)
ZECCHINO ANDREA (GIUSVALLA F.C.)
TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DI GREGORIO MARCO (PALLARE CALCIO)
SANNA MATTIA (PALLARE CALCIO)
REALINI LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CAPASSO EMANUELE ANTONI (SPOTORNESE CALCIO)
PEDRAZZOLI FILIPPO (SPOTORNESE CALCIO)
SCARRONE NICOLO (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE LUCA MAURICIO (MALLARE)
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
COZMA ROBERT MARIAN (MURIALDO)
VENTURINO GIORGIO STEFANO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
JALLOW AMADOU TIJAN (GIUSVALLA F.C.)
ISSIFOU NAWAL DINE (MURIALDO)
OLIVERI MATTEO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DIOP PAPA IBRAHIMA (PALLARE CALCIO)
PERRONE ALESSIO (ROCCHETTESE)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)