Calciomercato | Conde infortunato, il Millesimo tessera Gianluca Bova

Del possibile approdo di Gianluca Bova al Millesimo si mormorava ormai da mesi, ma l'infortunio di Conde, sfortunatamente per il portiere giallorosso, ha forzato la società del presidente Levratto a concludere l'operazione.

A confermare il tesseramento è stata la società valbormidese pochi minuti fa.



La nota ufficiale:

L’Asd Millesimo Calcio è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la rosa di Mister Macchia.

Arriva in giallorosso il portiere Gianluca Bova!

Gianluca, classe 2002, vanta un passato prestigioso. Ha difeso i pali, tra le altre, di Imperia e Lavagnese in Serie D e l’anno scorso è stato super protagonista nella vittoria del campionato del Savona riportando il Delfino nel campionato di Promozione.

Cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione al nostro portiere Xhaka Conde per l’infortunio occorsogli domenica scorsa. Forza Xhaka ti aspettiamo! Siamo tutti con te!