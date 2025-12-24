Calcio, Eccellenza. Valorizzazioni giovani, ufficiale la classifica di metà campionato: savonesi nella zone basse della graduatoria

Il Comitato Regionale ha reso nota la classifica aggiornata alla 14ª giornata di andata relativa al progetto di valorizzazione dei giovani nel Campionato di Eccellenza
La graduatoria tiene conto dei punti di classifica conseguiti dalle società e dei bonus maturati per l’impiego dei giovani calciatori, secondo i criteri regolamentari. L’ufficializzazione delle società vincitrici avverrà al termine del campionato.
In testa alla graduatoria si conferma il Bogliasco, che guida la classifica con 86,40 punti complessivi, frutto di 72 punti di rendimento sportivo e 14,40 di bonus giovani. Alle sue spalle segue il Molassana Boero A., con 33,60 punti totali (28 punti + 5,60 di bonus).
Terza posizione per la Fezzanese, che totalizza 32,00 punti, tutti ottenuti dal rendimento sportivo, senza bonus aggiuntivi. Seguono Golfoparadiso Pro Recco a quota 24,00 e Football Genova Calcio con 20,40 punti, di cui 3,40 derivanti dai bonus.
Completano la parte centrale della classifica Campomorone Sant’Olcese (18,00), Millesimo (14,00), Athletic Club Albaro (13,20), San Francesco Loano (12,00) e Pietra Ligure 1956 (3,00).
Chiudono a zero anche Arenzano Football, Busalla Calcio, Rivasamba H.C.A. e Vultrese Vultur.
Come precisato nel documento ufficiale, non sono state inserite in graduatoria alcune società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile 2025/2026 o che si ritirano nel corso della stagione. Tra queste risultano Carcarese e Sporting Taggia Sanremo.