Calcio dilettantistico. Varato il quadro promozioni e retrocessioni. Fondamentale la permanenza in Serie D delle squadre liguri

Il Comitato Liguria ha reso noti i meccanismi relativi alle promozioni e alle retrocessioni validi per i campionati regionali.

Le variabili in atto riguardano come sempre i salti di categoria (in avanti e indietro) garantiti dai playoff e dai playout: variabili condizionate dal numero delle retrocessioni delle squadre liguri in Serie D e dalle promozioni dall'Eccellenza alla Serie D tramite i playoff nazionali o il primo posto nella Coppa Italia di Eccellenza.



ECCO IL QUADRO COMPLETO

MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE CAMPIONATI

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si ricorda che le squadre “B” iscritte ai Campionati di Terza Categoria o di Seconda Categoria partecipano “in classifica” senza diritto di promozione o accesso alla fase di play off/play out; la loro posizione in classifica al termine del Campionato, pertanto, non va considerata nella definizione delle posizioni in classifica, ivi compreso l’eventuale ultimo posto nel Campionato di Seconda Categoria.



CAMPIONATO ECCELLENZA 2025/2026

Organico: n. 01 Girone da 16 squadre



PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “D” 2026/2027

La Società classificatasi al primo posto del girone è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”.

La Società seconda classificata, determinata tramite apposito meccanismo di play off, acquisirà il diritto a partecipare agli spareggi nazionali per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie “D” 2026/2027 (C.U. 01/06 del 01.07.2025 L.N.D.).

La Società di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2025/2026 – fase nazionale – acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie “D” della stagione sportiva 2026/2027 (C.U. 01/32 del 01.07.2025 L.N.D.).



RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2026/2027 n. 3 Società:

Una Società direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone;

Ulteriori due Società come da regolamento dei play out.





CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2025/2026

Organico: n. 02 Gironi da 16 squadre ciascuno – Totale 32 squadre



PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2026/2027 le Società classificatesi al primo posto di ciascun girone.



RETROCESSIONI (IN ATTESA DELLA RATIFICA DELL'ASSEGNAZIONE AL BRAGNO DELL'ULTIMO POSTO)

Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2026/2027 n. 6 Società:

Due Società direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone;

Ulteriori due Società per ciascun Girone come da regolamento dei play out.





CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2025/2026

Organico: n° 4 gironi da 16 squadre – Totale 64 squadre.



PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Promozione 2026/2027 le Società classificatesi al primo posto di ciascun girone.



RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2026/2027 n. 12 squadre:

Quattro Società direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone;

Ulteriori due Società per ciascun Girone come da regolamento dei play out.





CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2025/2026

Organico: n° 2 gironi da 14 squadre (“C” e “D” D.P. Genova), n° 2 gironi da 13 squadre (“A” D.P. Imperia ed “E” D.D. Chiavari), n° 2 gironi da 12 squadre (“B” D.P. Savona ed “F” D.P. La Spezia) – Totale 78 squadre (23/4)



PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2026/2027 le Società classificatesi al primo posto di ciascun girone.



RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2026/2027 n. 12 Società:

Sei Società direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone;

Una ulteriore Società per ciascun Girone come da regolamento dei play out.



CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2025/2026

Organico: n° 2 gironi da 15 squadre (“A” e “B” D.P. Genova) e n° 1 girone da 13 squadre (D.D. Chiavari) – Totale 43 squadre



PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2026/2027 le vincenti di ciascun girone dei Campionati di Terza Categoria organizzati dalle Delegazioni di Genova e Chiavari.

Nella eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti vacanti nel Campionato di Seconda Categoria, oltre alle prime classificate dei due gironi, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate dallo svolgimento dei play-off.



ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Di seguito sono elencate le combinazioni che determinano la possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni in base ai risultati del Campionato Nazionale di Serie “D” e delle competizioni nazionali delle squadre liguri.



Ipotesi a)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna.

Promozioni Aggiuntive dall'Eccellenza in Serie D: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).





Ipotesi b)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna.

Promozioni Aggiuntive: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Una.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).





Ipotesi c)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Una.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Due.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).





Ipotesi d)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Una.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Due.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Tre.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).





Ipotesi e)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Due.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Tre.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Quattro.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).





Ipotesi f)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Tre.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Quattro.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).

OPPURE:

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza”: Cinque.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).





Ipotesi g)

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Quattro.

Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.

CONSEGUENZE SUI CAMPIONATI REGIONALI (ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1° CATEGORIA)

Le seguenti conseguenze si applicano al verificarsi delle ipotesi di cui sopra . (Per i Campionati di Seconda e Terza Categoria valgono i disposti dei relativi paragrafi precedenti.)





Ipotesi a)

Promozione in Eccellenza: + 4 Società dal Campionato di “Promozione” (le prime quattro classificate nella graduatoria play off).

Promozione in Promozione: + 5 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime cinque classificate nella graduatoria play off).

Promozione in 1ª Categoria: + 9 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime nove classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.





Ipotesi b)

Promozione in Eccellenza: + 3 Società dal Campionato di “Promozione” (le prime tre classificate nella graduatoria play off).

Promozione in Promozione: + 4 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime quattro classificate nella graduatoria play off).

Promozione in 1ª Categoria: + 8 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime otto classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.





Ipotesi c)

Promozione in Eccellenza: + 2 Società dal Campionato di “Promozione” (le prime due classificate nella graduatoria play off).

Promozione in Promozione: + 3 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime tre classificate nella graduatoria play off).

Promozione in 1ª Categoria: + 7Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime sette classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.





Ipotesi d)

Promozione in Eccellenza: + 1 ulteriore Società dal Campionato di “Promozione” (la prima classificata nella graduatoria play off).

Promozione in Promozione: + 2 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime due classificate nella graduatoria play off).

Promozione in 1ª Categoria: + 6 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime sei classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.





Ipotesi e)

Promozione in Eccellenza: Nessuna ulteriore promozione.

Promozione in Promozione: + 1 ulteriore Società dal Campionato di “Prima Categoria” (la prima classificata nella graduatoria play off).

Promozione in 1ª Categoria: + 5 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime cinque classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.





Ipotesi f)

Promozione in Eccellenza: Nessuna ulteriore promozione.

Promozione in Promozione: Nessuna ulteriore promozione.

Promozione in 1ª Categoria: + 4 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime quattro classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Retrocessione + 1 Società al Campionato di “Promozione” (quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out).





Ipotesi g)

Promozione in Eccellenza: Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 Società (quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out).

Promozione in Promozione: Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di 1 ulteriore Società (quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out).

Promozione in 1ª Categoria: + 3 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime tre classificate nella graduatoria play off).

Ulteriori Retrocessioni: Nessuna ulteriore promozione in Promozione.