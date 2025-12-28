 / Calcio

Giudice Sportivo, Serie D . Le ultime sanzioni del 2025 nel Girone A

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 21/12/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva: 

GRAZIANO GIOVANNI (BIELLESE 1902)

D IGLIO GIUSEPPE(CHISOLA CALCIO)
 

Squalifica per una gara effettiva (Doppia Ammonizione):

CECCARINI MATTIA (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara (Recidività V INF): 

ONETO LUCA (LAVAGNESE), PALESI LUCA (VARESE).
 

Ammonizione con diffida (IV INF): 

CICCONE LORENZO (CHISOLA), ROSANO SAMUELE (CHISOLA), MASETTI ANDREA  (GOZZANO), MONTEVERDE  FILIPPO (LAVAGNESE),  SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA).

