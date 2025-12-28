Giudice Sportivo, Serie D . Le ultime sanzioni del 2025 nel Girone A

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 21/12/2025
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per una gara effettiva:
GRAZIANO GIOVANNI (BIELLESE 1902)
D IGLIO GIUSEPPE(CHISOLA CALCIO)
Squalifica per una gara effettiva (Doppia Ammonizione):
CECCARINI MATTIA (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per una gara (Recidività V INF):
ONETO LUCA (LAVAGNESE), PALESI LUCA (VARESE).
Ammonizione con diffida (IV INF):
CICCONE LORENZO (CHISOLA), ROSANO SAMUELE (CHISOLA), MASETTI ANDREA (GOZZANO), MONTEVERDE FILIPPO (LAVAGNESE), SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA).