IL PAGELLONE. Cairese, sembrava una storia diversa

VOTO 4,5

Arrivati al termine della sessione estiva, avevamo ribadito come la campagna di mercato della Cairese potesse rappresentare un vero punto di svolta dopo le difficoltà dello scorso anno.

Gli ingaggi portati a termine dalla dirigenza gialloblu sembravano profilare un'annata sicuramente più serena, ma fin da subito è emersa la difficoltà nell'individuare quell'uomo gol capace di risolvere le partite nei momenti cruciali.

Sotto la guida di Solari la squadra ha sempre prodotto un buon numero di occasioni da rete, ma sia Reinero che Fernandez non hanno mai convinto il tecnico valbormidese, tanto da schierare in diverse occasioni Thomas Graziani riferimento centrale.

Il cambio di passo atteso con l'ingaggio di mister Floris tarda ad arrivare, in attesa di capire come le novità dicembrine andranno a impattare sul rettangolo verde. La media punti dovrà però necessariemnte aumentare fin dalle prime giornate del 2026, dopo un girone d'andata concluso virtualmente in Eccellenza.