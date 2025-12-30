Calcio, Legino. Il presidente Carella sottolinea il secondo posto nella valorizzazione giovani: "Per i nostri ragazzi una crescita graduale e responsabile»

Il Legino chiude il girone d'andata con un prestigioso secondo posto nella classifica di valorizzazione dei giovani, confermando le ormai tradizionali linee guida del sodalizio savonese

Soddisfazione ed orgoglio emergono chiaramente dalle parole del presidente Pietro Carella, che ha voluto sottolineare l'importanza del risultato conseguito.

«Per noi è motivo di grande soddisfazione, perché continuiamo a interpretare il calcio secondo la nostra filosofia, dando spazio ai giovani con i fatti e non solo a parole. Negli ultimi anni siamo infatti arrivati con continuità primi o secondi nella classifica di valorizzazione, restando sempre nel campionato di Promozione».

Il presidente Carella ha poi voluto sottolineare il lavoro svolto dall’area tecnica:

«Il merito va al settore giovanile, che forma i ragazzi nel modo corretto, e a chi li inserisce in prima squadra con equilibrio, accompagnandoli in un percorso di crescita graduale e responsabile, senza esporli a pressioni inutili».