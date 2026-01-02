Trail della Gallinara, settima edizione tra mare e sentieri

Essendo alla sua settima edizione, si può considerare il Trail della Gallinara come una manifestazione ancora giovane, ma la gara ligure è ormai considerata una delle prime grandi manifestazioni offroad della stagione. Merito anche della località di gara, Albenga che è considerata un riferimento per tutte le attività sportive all’aria aperta, considerando il grande evento di mountain bike di marzo. La prossima edizione è in programma il 18 gennaio e promette di portare sui sentieri dell’entroterra savonese centinaia di concorrenti.

Due i percorsi previsti anche quest’anno. Il principale misura 28 km per 1.500 metri ed è uno dei primi veri appuntamenti su una distanza importante per il calendario italiano. L’alternativa è costituita dalla prova di 12 km per 400 metri di dislivello. Il disegno dei tracciati è tutto su sentieri che si affacciano sul mare, avendo sempre sullo sfondo l’Isola Gallinara che rappresenta anche un bellissimo scorcio e, classifiche a parte, sono tanti coloro che inseriscono il trail ligure nei loro appuntamenti abbinando il discorso agonistico a quello turistico.

Partenze differenziate per le due prove, con la gara lunga che scatterà alle ore 9:00 e l’altra alle 9:30. Bellissimo l’epicentro della corsa, Via Einaudi con partenza e arrivo sulla spiaggia. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 16 gennaio o comunque al raggiungimento dei 300 partecipanti per i 28 km e i 400 per i 12 km. Per coloro che non hanno ancora provveduto all’iscrizione, il costo è di 40 euro per il lungo e di 25 per il medio.

Parte del ricavato sarà devoluto al progetto benefico Sixty for Good, una raccolta fondi dedicata all’acquisto di attrezzature e materiali medici per il reparto di Neuro-oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. A fine gara pasta party nel corso del quale si svolgeranno le premiazioni che riguarderanno i primi 5 classificati per i 28 km e i primi 3 della 12. Di ragioni per partecipare ce ne sono tantissime, non è un caso se lo slogan della gara è “run in paradise”…

Per informazioni: Asd Albenga Runners, www.albengarunners.it



