Calcio, Serie D. Il Ligorna trova la vetta all'Olmo Ferro, il Celle Varazze perde tra le polemiche

CELLE VARAZZE - LIGORNA 2-3 ( 48' Donaggio, 51' Capra - 16 e 85' Vuthaj, 19' Dellepiane)
51' FINISCE QUA! IL LIGORNA BATTE 3-2 IL CELLE VARAZZE
48' rinforza gli ormeggi Pastorino, Sabbione in campo per Vuthaj
45' recupero che inizia ora
44' espulso Balleri, il vice di Pisano aveva protestato per i soli quattro minuti di recupero concessi
43' Nel Ligorna Vassallo rileva Busto
41' cambio Celle Varazze, in campo Akkari per De Benedetti
40' VUTHAJ TRASFORMA, PROTESTA IL CELLE VARAZZE PER IL RALLENTAMENTO NELLA RINCORSA DEL NUMERO 99
38' VUTHAJ A TERRA IN AREA, VINCENZI INDICA IL DISCHETTO
35' proteste Ligorna per un tocco di mano in area, Vincenzi lascia correre
34' una mossa per parte: Gnecchi rileva Bortoletti, il Ligorna risponde con Tiana per Dellepiane
32' Rosa per Pastore nel Ligorna, doppio centravanti per Pastorini
30' il Ligorna va da una fascia all'altra Carlini carica il mancino ma non inquadra la porta
27' cambio Celle Varazze c'è Limongelli per Insolito
26' Pastorino protesta per i ripetuti interventi su Pastore, ammonito.
20' ripartenza Ligorna con Vuthaj a servire Busto, la retroguardia biancoblu si salva in corner con qualche affanno
19' il cross di Insolito rischia di beffare Rodriguez a causa del vento, il portiere rimedia all'ultimo istante
10' la partita sembrava in mano al Ligorna, grande reazione. d'orgoglio da parte delle civette
6' INCREDIBILE! IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! PASTICCIO IN USCITA DI RODRIGUEZ! CAPRA DEPOSITA NELLA PORTA SGUARNITA!
3' IL CELLE VARAZZE LA RIAPRESUBITO! DONAGGIO SVETTA DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI CALCIO DI UN CALCIO DI PUNIZONE!
1' si riparte
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo, Ligorna avanti di due reti all'intervallo
41' doppia opportunità in pochi istanti per i padorni dai casa, prima con il colpo di testa di Donaggio respinto da Rodriguez, poi è Bortoletti a chiamare il portiere argentino alla parata sul primo palo
35' poco da segnalare in questi ultimi minuti
27' primo pallone giocato in verticale dal Celle Varazze ed arriva un'occasione da gol. Donaggio apre alla perfezione per Insolito, mancino in corsa non lontano dalla porta di Rodriguez
22' ancora un avvio ad handicap per i padroni di casa, in difficoltà soprattutto in mediana, Ligorna dominante in questa prima di metà di tempo
20' ammonito dopo il gol Pastore, da chiarire la dinamica
19' IL RADDOPPIO DEL LIGORNA! PUNIZIONE LATERALE, DELLEPIANE SALTA INDISTURBATO E BATTE ALBERTONI DA POCHI PASSI
18' prova ad approfittarne Busto, mancino da fuori che scheggia il palo, grande giocata del numero 10
16' LIGORNA IN VANTAGGIO! ALBERTONI DEVIA SULLA TRAVERSA IL TIRO DI BUSTO, VUTHAJ RIBADISCE IN RETE, PROTESTE FURIOSE DELLA PANCHINA DI CASA PER LA CARICA SU DE BENEDETTI
13' rigore per il Ligorna, Vincenzi punisce una trattenuta su Pastore
10' solita elasticità tattica per il Celle Varazze, Firman è uno degli interpreti principale, terzino destro in fase propositiva, braccetto in fase di non possesso
6' partenza decisa del Ligorna, ospiti subito "addosso" alle civette
4' subito reattivo il nuovo portiere biancoblu, arrivato a fine dicembre dopo l'infortunio di Mitu
2' Carlini chiama all'inserimento Pastore, Albertoni sceglie bene il tempo dell'uscita
1 si parte!
PRIMO TEMPO
CELLE VARAZZE: Albertoni, De Benedetti, Busicchia, Capra, Balan, Donaggio, Insolito, Bortoletti, Ciancio, Firman, Miragliotta.
A disposizione: Marcone, Calcagno. Akakri, Szerdi, Gnecchi, PAdovan, Giolfo, Limongelli, Freccero
Allenatore: Pisano
LIGORNA: Rodriguez, Delelpiane, Carlini, Miccoli, Scannapieco, Pastore, Busto, Bruzzo, Piredda, Costantino, Vuthaj.
A disposizione: Corci, Vassallo, Rosa, Sabbione, Zenati, Vitali, Lurani, Tarducci, Tiana.
Allenatore: Pastorino
Arbitro: Vincenzi di Bologna
Assistenti: Bissioni di Cesena e Caravella di Perugia