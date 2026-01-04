Calcio. Serie D, colpo esterno e primato in classifica per il Ligorna. Il presidente Saracco: "Grande soddisfazione, ma è il Vado che deve vincere il campionato" (VIDEO)

Predica calma e serenità il presidente del Ligorna, Alberto Saracco, al termine della pesantissima vittoria esterna in casa del Celle Varazze: la doppietta di Vuthaj e la rete di Dellepiane, inframezzate dai due gol delle Civette di Donaggio e Capra, lanciano i biancoblu in vetta alla classifica insieme al Vado.

Godersi la vittoria e sfruttare il momento positivo senza alcuna pressione i concetti chiave espressi in sala stampa dal presidente genovese, che evidenzia come siano altre le squadre maggiormente "obbigate" a vincere il campionato