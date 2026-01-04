 / Calcio

Calcio | 04 gennaio 2026, 18:44

Calcio. Serie D, colpo esterno e primato in classifica per il Ligorna. Il presidente Saracco: "Grande soddisfazione, ma è il Vado che deve vincere il campionato" (VIDEO)

I genovesi espugnano l'Olmo-Ferro e raggiungono il Vado in testa alla classifica: "Il gruppo sta facendo la differenza, giusto godersi il momento"

Calcio. Serie D, colpo esterno e primato in classifica per il Ligorna. Il presidente Saracco: &quot;Grande soddisfazione, ma è il Vado che deve vincere il campionato&quot; (VIDEO)

Predica calma e serenità il presidente del Ligorna, Alberto Saracco, al termine della pesantissima vittoria esterna in casa del Celle Varazze: la doppietta di Vuthaj e la rete di Dellepiane, inframezzate dai due gol delle Civette di Donaggio e Capra, lanciano i biancoblu in vetta alla classifica insieme al Vado. 

Godersi la vittoria e sfruttare il momento positivo senza alcuna pressione i concetti chiave espressi in sala stampa dal presidente genovese, che evidenzia come siano altre le squadre maggiormente "obbigate" a vincere il campionato

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium