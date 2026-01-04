 / Calcio

Calcio | 04 gennaio 2026, 10:55

Calcio, Serie D. Ripartenza col botto con Sanremese - Vado e Celle Varazze - Ligorna, la Cairese cerca punti contro il Chisola

Sarà un inizio di 2026 scoppiettante per il girone A di Serie D, soprattutto per le squadre savonesi.

Il Comunale di Sanremo e l'Olmo Ferro saranno i due palcoscenici principali, con la lotta per il primato a catalizzare le attenzioni.

Il Vado terrà a battesimo la "nuova" Sanremese di mister Banchini, dopo la rivoluzione di dicembre, sia tecnica che societaria.

I rossoblu di Sesia proveranno ad approfittare del momento di assestamento dei matuziani per portare a casa l'intero bottino e vedere cosa accadrà a Celle Ligure.

Le civette di mister Pisano ritroveranno il Ligorna, dopo la bella e intensa sfida dell'andata, persa dai biancoblu soltanto a fil di sirena.

Il programma provinciale si completa al Brin con Cairese - Chisola: per i valbormidesi si presenta uno degli avversari più ostici, ma i gialloblu dovranno iniziare a fare gol e punti per tentare di liberarsi dalle sabbie mobili del fondo classifica.

Redazione

