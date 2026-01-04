Calcio, Winter Cup. Lo Sportinsieme vince ad Alassio il torneo dedicato ai 2015, oggi spazio agli esordienti

La 21ª edizione della Winter Cup di Alassio ha incoronato una protagonista assoluta nella categoria Pulcini 2015. A imporsi sul campo dello stadio Ferrando è stata la SportInsieme di Piobesi.

La formazione piemontese ha costruito il proprio successo con un percorso di grande continuità: quattro vittorie e un solo pareggio, con la partita decisiva vinta contro la Baia Alassio per 3-1. Un cammino che ha permesso alla SportInsieme di precedere sia il Valle Varaita sia i padroni di casa, costretti ad accontentarsi del terzo gradino del podio.

Alle spalle delle prime classificate si sono piazzate Villanovese, Ceriale e Andora.

La Winter Cup prosegue oggi con la prima giornata riservata alla categoria Esordienti, che vedrà protagonisti giovani calciatori nati nel 2014. Sono 15 le squadre al via, suddivise in tre gironi di qualificazione, con formazioni provenienti da Liguria e Piemonte, tra cui Baia Alassio, Junior Soccer, Campomorone, Bernezzo, San Benigno, Voltrese, Fossano, Cuneo Oltrestura, Pietra, Golfodianese, Athletic Albaro, Centallo e Genola.

Il programma prevede il calcio d’inizio delle prime gare alle ore 9, mentre i triangolari conclusivi scatteranno nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17.20.

La rassegna si chiuderà domani con l’ultimo torneo dedicato ai nati nel 2013, che vedrà impegnate 12 squadre. Formula invariata e avvio delle partite di qualificazione fissato nuovamente per le ore 9