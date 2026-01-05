Calcio, Vado. In due partite incassati quasi la metà dei gol dell'intera stagione, la sintesi del ko di Sanremo (VIDEO)

Ci si attendeva un Vado rinfrancato dalla sosta natalizia, per vedere un primo abbozzo di fisionomia dopo l'arrivo in panchina di mister Sesia.

Invece i rossoblu sono andati incontro alla peggiore prestazione dell'anno, cedendo 3-0 al Comunale sotto i colpi della Sanremese.

Il tecnico ex Asti aveva preannunciato la possibilità di subire qualche rete in più, al netto di una proposta offensiva maggiormente intrigante, invece ieri Bondioli e compagni sono apparsi abulici in attacco e soprattutto tremendamente fragili in difesa.

Il primo gol è arrivato da calcio piazzato, il secondo da una lettura superficiale (sorpreso anche Bellocci, vero baluardo nel girone di andata), mentre i matuziani han chiuso i conti in ripartenza con i rossoblu inutilmente protesi in attacco.

Tra le reti subite ieri e i due gol incassati a Biella, sono ben cinque le marcature concesse agli avversari nelle ultime 3 gare. Più del quaranta percento nel computo delle sfide fino ad ora disputate. Un dato su cui riflettere con ancora più attenzione dopo l'aggancio del Ligorna alla vetta.