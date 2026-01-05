Calciomercato, Pontelungo. Torna Trucchi per l'attacco granata

Il comunicato:

L’ASD Pontelungo 1949, ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con Davide Trucchi, attaccante, classe 2006.

Già nostro giocatore nella passata stagione, è cresciuto nel settore giovanile dell’Imperia, dove ha esordito in Prima Squadra, ha vestito, altresì, per il primo scorcio della stagione in corso, la maglia del Sporting Taggia Sanremo, nel campionato di Eccellenza.

La Società, nel dare a Davide il bentornato, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

