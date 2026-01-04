Calcio, Celle Varazze beffato ancora nel finale dal Ligorna. Pisano tra orgoglio e rabbia: "Zero rimpianti e testa alta. La rincorsa di Vuthaj? Da capire in primis se fosse rigore..." (VIDEO)

E' un Celle Varazze che viene beffato nel finale - proprio come nel match d'andata giocato a inizio settembre - dal Ligorna di mister Pastorino, vittorioso per 3-2 all'Olmo-Ferro nella prima gara di questo 2026.
Il successo contro le Civette, particolarmente arrabbiate per l'episodio del rigore con cui Vuthaj ha siglato il gol partita (nel mirino soprattuttto la rincorsa dagli undici metri dell'attaccante ex Novara), permette ai genovesi di raggiungere il Vado, sconfitto 3-0 a Sanremo, in vetta al classifica.
Mario Pisano, nel post partita, ha comunque elogiato l'atteggiamento dei suoi, capaci di tenere testa alla capolista del campionato, pur sottolineando la necessità di migliorare determinate situazioni per risalire in fretta la classifica.