Calcio. Vado, campanello d'allarme dopo il tonfo di Sanremo. Sesia: "Partita chiusa dopo il 2-0, bisogna resettare e ripartire da zero" (VIDEO)

I primi segnali di una minor solidità difensiva del Vado, rispetto soprattutto alla prima metà del girone d'andata, si erano già percepiti a Biella a ridosso di Natale, con le due reti subite in superiorità numerica nonostante la vittoria finale per 3-2 nel segno di Ciccone e Raffini.

I rossoblu visti però oggi in campo a Sanremo hanno mostrato un livello di attenzione troppo basso per poter ambire a quel primato che la società vuole raggiungere non solo con i punti, ma anche attraverso il bel gioco, binomio ambizioso (forse troppo?) e che rischia di risultare controproducente in un girone di ritorno comunque ancora tutto da giocare.

Le parole di mister Sesia nella pancia del "Comunale": "Bene in avvio quando li abbiamo fatti correre, poi attaccando in maniera più diretta ci siamo esposti alle loro ripartenze. Subire gol su palla inattiva ha indirizzato il match, poi il modo in cui abbiamo preso il 2-0 di fatto ha chiuso la gara".