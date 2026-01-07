Calcio, Prima Categoria A. Dego - Albingaunia stasera in campo per il recupero, in palio tre punti per sognare davvero

E'un recupero tutto fuochè banale quello che Dego e Albingaunia affronteranno questa sera al Corrent di Carcare.



Il clima si preannuncia particolarmente rigido, ma il cuore delle squadre guidate da Frumento e Poggi dovrà essere particolarmente caldo data l'importanza della sfida.



Chi dovesse aggiudicarsi i tre punti, compierebbe infatti un bel balzo in classifica: i valbormidesi potrebbero infatti installarsi al terzo posto, mentre gli ingauni aggancerebbero addrittura il Ventimiglia, portandosi a sole quattro lunghezze dalla capolista Virtus Sanremese.



A dirigere la sfida sarà Simone Dinapoli della sezione di Savona.

