Calcio | 07 gennaio 2026, 14:06

Calcio, Prima Categoria A. Dego - Albingaunia stasera in campo per il recupero, in palio tre punti per sognare davvero

E'un recupero tutto fuochè banale quello che Dego e Albingaunia affronteranno questa sera al Corrent di Carcare.

Il clima si preannuncia particolarmente rigido, ma il cuore delle squadre guidate da Frumento e Poggi dovrà essere particolarmente caldo data l'importanza della sfida.

Chi dovesse aggiudicarsi i tre punti, compierebbe infatti un bel balzo in classifica: i valbormidesi potrebbero infatti installarsi al terzo posto, mentre gli ingauni aggancerebbero addrittura il Ventimiglia, portandosi a sole quattro lunghezze dalla capolista Virtus Sanremese.

A dirigere la sfida sarà Simone Dinapoli della sezione di Savona.
 

Redazione

