Calcio, Fezzanese. Ponte guarda subito avanti: "Contro il Pietra abbiamo dato tutto, non temo contraccolpi negativi" (VIDEO)

La qualità di una vittoria deriva in proporzione anche dalla qualità dell'avversario.

Già perchè il Pietra Ligure prima di alzare al cielo di Genova la Coppa Italia di Eccellenza ha dovuto reagire con tutte le proprie energie di fronte alla Fezzanese. La squadra di Ponte si è confermata di altissimo profilo e bene ha fatto la lungimirante società levantina ad affidare al proprio ex tecnico della Juniores la guida della Prima Squadra.

Concetti chiari, grande qualità con la palla tra i piedi, ma ancora qualche passo in avanti a livello di gestione, complice la carta d'identità particolarmente verte di non pochi elementi.

