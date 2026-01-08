Calciomercato, Imperia. Dopo Petruzzi saluta anche Idaro, è la settima partenza nel giro di un mese

Dopo Tomas Lopez Petruzzi, che ha chiesto di poter rientrare a casa in Argentina, l'Imperia perde anche Benjamin Idaro, che al momento era fermo ai box da alcune settimane per i fortunio.

Intanto prosegue la ricerca dei sostituti ai vari partenti che hanno lasciato la maglia nerazzurra nell'ultimo mese: Lopez Petruzzi e Idaro vanno ad aggiungersi alla lista composta da Galliani, Giroletti, Ramires, Loporcaro e Piccinin. Al momento l'unico acquisto registrato è quello dell'attaccante Diallo.

Domenica al “Ciccione” arriverà il Saluzzo, sesto in classifica, e l’Imperia proverà a ripetere la buona prova sfoderata a Varese in casa della quinta della graduatoria.

Mister Riolfo, che sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata al “Franco Ossola” e dunque non siederà in panchina, spera di poter recuperare qualche pezzo dall’infermeria, che oltre ai lungodegenti Khelifi e Delmastro conta ancora elementi importanti come Conti e Anzalone. Con un occhio al mercato, chiamato a rimpolpare una rosa che ha perso per strada alcuni pezzi importanti.