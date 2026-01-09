Calcio. Due giocatori non tesserati in campo, il Borghetto B vince a tavolino contro il Riva Ligure (La nuova classifica)

Il Giudice Sportivo di Imperia ha deliberato in merito alla gara Riva Ligure – Borghetto B, valida per la 12ª giornata di andata della Seconda Categoria Girone A, disputata lo scorso 21 dicembre.
L’incontro, terminato sul campo 3-3, è stato ribaltato a tavolino con la sconfitta per 0-3 del Riva Ligure, per aver schierato i calciatori Matteo Tirone e Carlo Ricca risultati non tesserati al momento della gara.
Oltre alla perdita della gara, il Giudice Sportivo ha disposto:
due giornate di squalifica per Tirone e Ricca, da scontare in caso di tesseramento;
inibizione fino al 20 gennaio 2026 per il dirigente accompagnatore Simone Michelini;
ammenda di 200 euro alla società Riva Ligure.
Gli atti sono stati infine trasmessi alla Procura Federale per ulteriori accertamenti sulla posizione di Carlo Ricca in altre gare stagionali. Nel match contro la Villanovese il Giudice Sportivo ha inoltre evidenziato la presenza in distinta di Ricca come allenatore con una matricola di un altro tecnico.