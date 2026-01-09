Calciomercato. Nolese. Il parco portieri si arricchisce con Acojocaritei

La nota biancorossa:

Dopo l’addio di Penso e i problemi fisici che hanno colpito Freccero, la Nolese torna sul mercato e si assicura le prestazioni di Matei Acojocaritei, portiere classe 2006 cresciuto nel Finale. Già allenato da mister Saccone nell’anno in cui la Juniores giallorossa conquistò lo storico titolo di vicecampione regionale, Acojocaritei è un estremo difensore molto esplosivo e di grande prospettiva. Con i colori della Nolese è pronto a rilanciarsi e a ricomporre un parco portieri di assoluto valore.