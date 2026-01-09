Calcio, Promozione. Le designazioni per la prima gara del 2026

ALBISSOLE 1909 – FINALE LIGURE
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente n. 1: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
Assistente n. 2: Filippo Conti (Genova)
BAIA ALASSIO AUXILIUM – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente n. 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente n. 2: Giorgio Minniti (Genova)
CA DE RISSI SG – SERRA RICCO’ 1971
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente n. 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente n. 2: Vincenzo Falco (Genova)
LITTLE CLUB JAMES – PRAESE 1945
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente n. 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente n. 2: Alessio Carrea (Genova)
MASONE – LEGINO 1910
Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)
Assistente n. 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente n. 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
PONTELUNGO 1949 – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente n. 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente n. 2: Pietro Pollero (Savona)
SESTRESE BOR. 1919 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente n. 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente n. 2: Davide Laconi (Genova)