 / Calcio

Calcio | 09 gennaio 2026, 20:26

Calcio, Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

Di Maria dirigerà Olimpic - Old Boys Rensen

Di Maria dirigerà Olimpic - Old Boys Rensen

GIRONE A
 

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

ALTARESE 1929 – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)

ANDORA 1966 – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

DEGO CALCIO – CENGIO
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)

GOLFO DIANESE 1923 – CISANO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

ONEGLIA CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Jacopo Ruggiero (Genova)


GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – MULTEDO 1930
Arbitro: Matteo Laganaro (Genova)

BOLZANETESE VIRTUS – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Filippo Masini (Genova)

CAMPESE F.B.C. – VOLTRI 87
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

DINAMO SANTIAGO – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)

OLIMPIC 1971 – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)

PEGLIESE – VELOCE 1910
Arbitro: Enrico Mereto (Genova)

RABONA VIA DELLACCIAIO – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)

VIRTUS DON BOSCO – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium