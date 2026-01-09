Calcio, Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
ALTARESE 1929 – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
ANDORA 1966 – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
BORDIGHERA SANT'AMPELIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
DEGO CALCIO – CENGIO
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
GOLFO DIANESE 1923 – CISANO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
ONEGLIA CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Jacopo Ruggiero (Genova)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – MULTEDO 1930
Arbitro: Matteo Laganaro (Genova)
BOLZANETESE VIRTUS – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Filippo Masini (Genova)
CAMPESE F.B.C. – VOLTRI 87
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
DINAMO SANTIAGO – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
OLIMPIC 1971 – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
PEGLIESE – VELOCE 1910
Arbitro: Enrico Mereto (Genova)
RABONA VIA DELLACCIAIO – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
VIRTUS DON BOSCO – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)