Calcio, U.S. Albenga. Il bando per l'assegnazione del marchio non dovrebbe tardare

Una ventina di giorni per la pubblicazione del bando e poi, a un mese di distanza, l'asta vera e propria.

Dovrebbero essere questi, salvo sorprese, i tempi burocratici per l'assegnazione del logo e del marchio dell'Unione Sportiva Albenga. Dopo il fallimento del club bianconero, il fu club del presidente Candela ha abbandonato formalmente il rettangolo verde, con l'Albingaunia pronta a raccogliere il testimone nel cuore dei sostenitori bianconeri.

E' verosimile pensare che la dirigenza ingauna si presenterà ai nastri di partenza per aggiudicarsi anche a livello legale l'eredità sportiva della società albenganese, ma alcuni rumor hanno confermato l'interesse anche da parte di altri soggetti.

Resta da capire se il tutto possa essere ricondotto alla pura richiesta di informazioni, semplici azioni di disturbo o a un reale intento da parte di nuove figure nel rilanciare anche tecnicamente l'U.S. Albenga.

Per scoprirlo non bisognerà aspettare molto tempo.