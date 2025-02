Pallanuoto, a Loano la carica dei 200 per il secondo concentramento Acquagol della Liguria

Ieri, domenica 23 febbraio, si è svolto a Loano il secondo concentramento per la Liguria.

"17 squadre Acquagol su 2 categorie (Under 11 e Under 9) si sono alternate sui 4 campi costruiti nella piscina loanese - il commento della società che ha ospitato l'evento di ieri, il Doria Nuoto Loano - Quasi 200 atleti in vasca con l'unico scopo di divertirsi e di mettere in pratica tutto ciò che si impara nei duri allenamenti di questo meraviglioso sport che è la pallanuoto. La compagine locale si è ben difesa davanti a compagini dalla lunga tradizione e gli allenatori si sono dichiarati molto soddisfatti".

Squadre partecipanti Under 11: Sori, Bogliasco, Andrea Doria, Loano, Locatelli, Camogli, Rapallo, Sturla, Quinto.

Squadre partecipanti Under 9: Arenzano, Quinto, Locatelli, Bogliasco, S.p.beach, Camogli, Savona, Sturla.

Gli atleti del Doria Nuoto Loano scesi in vasca: 1 Luigi Colman, 2 Lorenzo Malatesta, 3 Giovanni Staricco, 4 Davide Bertone, 5 Filippo Bottelli, 6 Hakim Azauzi, 10 Alessandro Caruso, 12 Leonardo Pierucci, 13 Gioele Venuto.