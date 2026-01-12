Calcio. Il Celle Varazze fa quadrato dopo la sconfitta di Milano, Barletta: "La squadra è con mister Pisano, ora tocca ai giocatori ripagare la fiducia del club"

E' stato un post partita di profonda riflessione in casa Celle Varazze, dopo la sconfitta subita dal Club Milano.

A ribadirlo è stato il direttore sportivo Umberto Barletta: dopo la gara del "Brera" il dirigente biancoblu si è infatti confrontato con gli elementi più rappresentativi dell'organico.

«Sicuramente qualcuno potrà pensare che abbiamo sbagliato tutto, ma non bisogna fare drammi o cercare colpevoli in questo momento. Ho parlato con la squadra: mi hanno confermato dopo un confronto interno la loro fiducia sul percorso che stanno intraprendendo insieme a mister Pisano.

Qualcosa ci frena mentalmente, c’è ancora troppa paura. Dovremo cambiare qualcosa, a partire dallo spirito con il quale i giocatori scendono in campo. Sappiamo che a livello tecnico questo gruppo vale più dei punti raccolti in classifica, ma ora bisogna mettere in campo caratteristiche morali differenti, anche per rispetto a una società che non ci fa davvero mai mancare nulla".



La partita col Gozzano sarà determinante per riprendere la corsa alla fascia più serena della graduatoria:

"Ora, è inutile guardarsi indietro: conta fare squadra, avere un’unione di intenti tra calciatori, staff e società: cosa che ho percepito dopo i dialoghi intercorsi dalla serata di ieri. Quando si tocca il fondo, si apre l’opportunità per risalire e questa possibilità si chiama Gozzano. In settimana dovremo andare ancora più forte e riuscire a vincere la partita in qualsiasi modo, non abbiamo alternative".