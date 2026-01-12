 / Calcio

Calcio | 12 gennaio 2026, 17:44

Calcio, Lavagnese. Traballa la panchina di Ranieri, il nome forte è quello di Manuel Scalise

Calcio, Lavagnese. Traballa la panchina di Ranieri, il nome forte è quello di Manuel Scalise

Quando una società sempre attenta all'aspetto mediatico come la Lavagnese indìce il silenzio stampa, è molto probabile che possa avvenire qualche scossone a stretto giro di posta.

La posizione di mister Ranieri non sembra infatti così salda dopo il ko interno contro la Cairese.

Il nome che circola sulle frequenze di "radiomercato" per l'eventuale passaggio di testimone è quello di Manuel Scalise. Per l'ex tecnico di Caronnese e Piacenza sarebbe un ritorno in Liguria dopo l'esperienza nella Sanremese.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium