Calcio, Lavagnese. Traballa la panchina di Ranieri, il nome forte è quello di Manuel Scalise

Quando una società sempre attenta all'aspetto mediatico come la Lavagnese indìce il silenzio stampa, è molto probabile che possa avvenire qualche scossone a stretto giro di posta.

La posizione di mister Ranieri non sembra infatti così salda dopo il ko interno contro la Cairese.

Il nome che circola sulle frequenze di "radiomercato" per l'eventuale passaggio di testimone è quello di Manuel Scalise. Per l'ex tecnico di Caronnese e Piacenza sarebbe un ritorno in Liguria dopo l'esperienza nella Sanremese.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi