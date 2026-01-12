 / Calcio

Calcio | 12 gennaio 2026, 12:22

Calcio, Pietra Ligure. Gabriele Insolito azzera le ansie: "Quest'anno pensiamo solo a giocare" (VIDEO)

Calcio, Pietra Ligure. Gabriele Insolito azzera le ansie: &quot;Quest'anno pensiamo solo a giocare&quot; (VIDEO)

La capacità del Pietra Ligure di rimanere concentrato sulle dinamiche di gioco si è rivelata fondamentale in questo inizio di 2026. 

I bianocelesti, dopo la doppia rimonta sulla Fezzanese in Coppa, ha saputo infatti riprendere anche il Millesimo a pochi istanti dal triplice fischio finale, dimostrando lucidità e determinazione nei momenti chiave della gara.

La conferma diretta è arrivata nel post gara anche da Gabriele Insolito, glaciale dal dischetto ieri pomeriggio al Viglino: l'attaccante esterno ha infatti ribadito il salto in avanti a livello di consapevolezza rispetto alle passate stagioni.

Gabriele Siri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium