Calcio, Pietra Ligure. Gabriele Insolito azzera le ansie: "Quest'anno pensiamo solo a giocare" (VIDEO)

La capacità del Pietra Ligure di rimanere concentrato sulle dinamiche di gioco si è rivelata fondamentale in questo inizio di 2026.
I bianocelesti, dopo la doppia rimonta sulla Fezzanese in Coppa, ha saputo infatti riprendere anche il Millesimo a pochi istanti dal triplice fischio finale, dimostrando lucidità e determinazione nei momenti chiave della gara.
La conferma diretta è arrivata nel post gara anche da Gabriele Insolito, glaciale dal dischetto ieri pomeriggio al Viglino: l'attaccante esterno ha infatti ribadito il salto in avanti a livello di consapevolezza rispetto alle passate stagioni.